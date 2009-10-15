«Киевэнерго» частично погасила задолженность

АК «Киевэнерго» в среду 14 октября направила ДК «Газ Украины» 130 млн. грн., полученных компанией в этот же день от Киевской горадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, указанные средства были перечислены КГГА в качестве компенсации по разнице в тарифах на производство тепловой энергии.

«Частичное погашение долга было осуществлено в рамках механизма, предусмотренного постановлением Кабинета министров Украины от 5 марта №193, определяющего порядок компенсации из госбюджета разницы в тарифах», - отмечается в сообщении компании.

«Со стороны «Киевэнерго» документы для реализации данного постановления были переданы еще два месяца назад, но государственные органы не имели возможности провести эти расчеты. Компания подавала документы для расчета 288 млн. грн., но из городского бюджета поступило только 130 млн. грн., которые мы сразу и перечислили ДК «Газ Украины», - цитирует пресс-служба финансового директора АК «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

По данным «Киевэнерго», долг компании за газ перед поставщиком по состоянию на 15 октября 2009 года составляет 640,5 млн. грн. Долги потребителей «Киевэнерго» за тепло составляют 690 млн. грн. Долг КГГА по компенсации разницы между реальными расходами компании на производство тепла и установленными тарифами на 1 сентября 2009 года – 1 млрд. 404,5 млн. грн. Долг Государственной налоговой администрации Украины перед «Киевэнерго» по возмещению НДС - 85,6 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.