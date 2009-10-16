Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 15 октября, вновь выросли на фоне данных о снижении запасов топлива в США - стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,40 доллара - до 77,58 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (Inter Continental Exchange) по итогам торгов возросла на 1,35 доллара - до 74,45 доллара за баррель.