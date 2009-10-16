"Газпром" в 2008 г сэкономил более 2,3 млрд куб м газа

ОАО "Газпром" (GAZP) только в 2008 г за счет мероприятий по энергосбережению сэкономило более 2,3 млрд куб м газа и около 251 млн кВт ч электроэнергии, а суммарная экономия природного газа с 2002 по 2008 гг превысила 20 млрд куб м. Об этом заявил член правления "Газпрома", начальник департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олег Аксютин накануне в Москве в рамках международного форума "Неделя эффективного распределения и использования газа", сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Как передает управление информации "Газпрома", О.Аксютин отметил, что эффективное использование энергоресурсов – один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития России. Приоритет в этом направлении должен отдаваться газосбережению, поскольку доля газа в топливном балансе России превышает 50 проц. Докладчик подчеркнул, что "Газпром" уделяет первостепенное внимание снижению энергоемкости производственных процессов.

Значительного эффекта в сфере газо- и энергосбережения "Газпром" достиг благодаря реализации программ реконструкции своих объектов, разработке новых технологических решений, внедрению результатов НИОКР. Сегодня компания проводит комплекс НИОКР в области инновационных энергосберегающих технологий. Среди них, в частности – технологии по утилизации тепла газов компрессорных станций, получения жидких топлив на истощенных месторождениях, а также транспортировки и хранения газа в виде газогидратов.

О.Аксютин отметил, что существенный энергосберегающий и экологический эффект достигается также благодаря применению новых технологий при ремонте газопроводов.

"Газпром" использует и возобновляемые источники энергии. В частности, для обеспечения надежной эксплуатации газопроводов, предотвращения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с перебоями энергоснабжения, "Газпром" применяет модули, вырабатывающие электроэнергию с помощью ветрогенераторов и солнечных батарей.

В заключение выступления О.Аксютин подчеркнул, что дальнейшая реализация комплекса мер по газо- и энергосбережению позволит "Газпрому" не только обеспечить значительную экономию газа, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.

В ОАО "Газпром" действует концепция энергосбережения на 2001-2010 гг, в рамках которой в настоящее время реализуется программа энергосбережения на период 2007-2010 гг. Выполнение программы позволит обеспечить экономию порядка 11 млн тонн условного топлива, в том числе природного газа – 10,4 млрд куб м, электроэнергии – около 1,3 млрд кВт ч, тепловой энергии – 1,2 млн Гкал, дизельного и котельно-печного топлива – 30 тыс т у т.