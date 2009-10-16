Dragon Oil увеличит инвестиции в Туркменистан

Нефтяная компания Dragon Oil PLC, зарегистрированная в Ирландии, планирует в следующем году увеличить инвестиции в Туркменистан до $600 млн. - $700 млн. Об этом заявил исполнительный директор компании Абдул-Джалил аль-Халифа на международном инвестиционном форуме в столице этой страны, сообщает k2kapital.

Компания, чья штаб-квартира находится в Дубаи ожидает, что в нынешнем году размер инвестиций достигнет $450 млн. Речь идет о вложении иностранного капитала как в разведку новых месторождений на шельфе Каспия, так и в добычу углеводородов. В настоящее время Dragon Oil успешно работает на двух месторождениях - нефтяном "Джейтун" и газовом "Джыгалыбек".

Кроме того, компания планирует завершить бурение дополнительных скважин к концу этого года на территории "Челекен" туркменского шельфа Каспия. 2 дня назад руководство Dragon Oil объявило об успешных результатах разведки на двух скважинах. Первоначальный объем добычи нефти оценивается экспертами в 2,14 тыс. баррелей нефти в день с одной, и в 2,51 тыс. баррелей с другой. Всего до конца года Dragon Oil намерена пробурить в этом районе 8 скважин.