Добыча газа в Украине за 9 месяцев выросла на 3,1%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-сентябре 2009 года увеличили добычу природного газа на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 15,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-сентябре т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,22 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-сентябре т.г. сократилась на 5,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 766 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 13,2% – до 569 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-сентябре 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,447 млн. тонн.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,863 млн. тонн.

Производство топочного мазута в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 1,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,844 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».