Бензин в Украине подорожал

С 9 по 16 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 9 по 16 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – сохранились на уровне - 6,42 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,3% - с 6,94 грн./литр до 6,96 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,1% - с 7,33 грн./литр до 7,34 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,2% - с 6,00 грн./литр до 6,01 грн./литр.

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.