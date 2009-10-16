«Турбоатом» готов инвестировать в Армянскую АЭС

Украинский холдинг по производству турбин «Турбоатом» готов инвестировать в модернизацию Армянской АЭС 200 млн. долл.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Ереване генеральный директор компании «Турбоатом» Виктор СУБОТИН, передает армянское агентство экономической информации «АРКА».

«Мы полностью готовы провести модернизацию турбин Армянской АЭC с гарантией на 20-25 лет. После этих работ атомная станция будет работать на 10% сильнее, с мощностью в 1 млн. кВт/ч.», – сказал В.СУБОТИН.

По его словам, модернизация станции является лучшим выбором, чем строительство новой ААЭС, и в 10 раз сэкономит как финансы, так и время.

«Предлагаемая нами программа модернизации Армянской АЭС не предусматривает больших расходов, в отличие от тех средств, которые собираются использовать при строительстве новой станции. В ответ Армения получит ни в чем не уступающий другим новосозданным станциям энергообрабатывающий атомный комплекс», – сказал гендиректор «Турбоатома».

В.СУБОТИН отметил, что реализация проектов по модернизации 20-30-летних атомных станций является весьма распространенной в современном мире. В частности, такой программой пользуются в таких передовых странах по производству атомной энергии, как США и Россия.

«Раньше атомные станции эксплуатировались исключительно по назначенному сроку до 20 лет. Теперь, в соответствии с правилами МАГАТЭ, они модернизируются и используются еще 20 лет», – подчеркнул он.

Вместе с тем, В.СУБОТИН отметил, что в случае окончательного решения правительства Армении о строительстве новой станции «Турбоатом» готов предоставить свои услуги.

«Если и будет принято решение о создании нового атомного блока или строительстве новой АЭС, компания в контексте сотрудничества с правительством Армении будет представлять свои тихоходные турбины, в частности, она готова произвести поставку современного высокоэффективного энергетического оборудования», – сказал глава компании.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75% акций "Турбоатома" принадлежат государству.

Компания «Турбоатом» активно участвовала в работе по развитию энергетики Армении. С 1964 по 1966 год «Турбоатом» изготовил для Ереванской тепловой электростанции две паровые турбины типа К-160-130 и четыре турбины К-22044 для Армянской атомной электростанции суммарной мощностью 1045 МВт.

Компания может поставить для новых энергетических объектов, в частности, Армянской АЭС, промышленные турбины с противодавлением мощностью 0,7-12 МВт, энергетические паровые турбины мощностью до 300 МВт, а также осуществить модернизацию работающих блоков с турбинами К-160-130 для продления ресурса и повышения технических характеристик турбоустановок и организовать поставку запасных частей.

Армянская АЭС расположена возле города Мецамор (примерно в 20-30 км к югу от Еревана). Станция введена в эксплуатацию в 1976 году, в настоящее время функционирует только второй блок станции мощностью 407,5 МВт.

Финансовые потоки ААЭС с сентября 2003 года до 2013 года находятся в доверительном управлении ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", владельцем которой является российская государственная корпорация "Росатом". По оценкам специалистов, ААЭС может функционировать до 2016 года.

Армения планирует построить новый блок АЭС мощностью примерно 1000 МВт. По данным Министерства энергетики страны, данный проект может обойтись приблизительно в 5 млрд. долл. С целью привлечения зарубежного капитала на реализацию проекта парламент Армении в 2006 году законодательно отменил государственную монополию на право владения новыми атомными блоками. Строительные работы планируется начать в начале 2011 года.