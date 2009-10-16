«Укртатнафта» требует выполнить решение суда

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обратилось в Отдел государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Донецкой области с требованием открыть исполнительное производство и принять обеспечительные меры в отношении ООО «Восток» и ООО «УТН-Восток». Об этом акционерное общество сегодня сообщило на своем сайте www.ukrtatnafta.com.

Как указывается в заявлении ЗАО «Укртатнафта», 22 сентября 2009 г. Хозяйственный суд г. Киева вынес определения об обеспечение исков компании к ООО «Восток» и ООО «УТН-Восток» о взыскании с ответчиков 13,3 млн. грн. штрафов.

В частности, по информации «Укртатнафты», суд запретил государственным регистраторам вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей касательно ООО «УТН-Восток». Кроме того, суд наложил арест на недвижимое имущество ООО «Восток». По данным истца, переданным в распоряжение суда, ООО «Восток» владеет 96,77% ООО «УТН-Восток». Кроме того, суд запретил ООО «УТН-Восток» осуществлять продажу топлива и товаров, а также предоставлять услуги на территории автозаправочных станций, работающих с использованием принадлежащих АО «Укртатнафта» товарных знаков. Это решение распространяется на 103 АЗС, эксплуатируемые ООО «УТН-Восток» в Киеве, АР Крым, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Полтавской и других областях Украины.

«Определение Хозяйственного суда о применении мер обеспечения является документом, который подлежит исполнению государственной исполнительной службой согласно с п.2 ч.2 ст.3 Закона Украины «Об исполнительном производстве», – подчеркивается в заявлении «Укртатнафты».

Как отмечается в сообщении компании, ЗАО «Укртатнафта» просила суд о применении обеспечительных мер поскольку опасается, что «в случае их неприменения, исполнение положительного для ЗАО «Укртатнафта» решения суда по сути может быть затруднено или сделано невозможным действиями ответчиков».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября с. г. Хозяйственный суд г. Киева принял к рассмотрению два иска АО «Укртатнафта» к ООО «Восток» и ООО «УТН-Восток» на общую сумму 13,3 млн. грн. Суд вынес определения, удовлетворившие ходатайство ЗАО «Укртатнафта» о наложении ареста на автозаправочные станции ООО «УТН-Восток» и запретил ООО продавать нефтепродукты, сопутствующие товары и предоставлять сопутствующие услуги на территории автозаправочных станций под брендом «Укртатнафта».

22 августа 2009 г. «Укртатнафта» заявила о приостановлении действия лицензионного договора с ООО «УТН-Восток» на использование товарного знака «Укртатнафта» в связи с многочисленными нарушениями договора со стороны ООО «УТН-Восток». В частности, ООО «УТН-Восток» незаконно использовало товарный знак «Укртатнафта» на 118 АЗС, хотя лицензионный договор предусматривал его использование только на территории 103 объектов. Кроме того, ООО «УТН-Восток» безосновательно присвоило себе статус дилера АО «Укртатнафта», продавало на фирменных АЗС топливо сторонних производителей, допускало снижение качества топлива, что привело к нанесению значительно ущерба торговой марке и деловой репутации ЗАО «Укртатнафта».

В сентябре ЗАО «Укртатнафта» обратилось в суд для взыскания с ООО «УТН-Восток» ущерба, причиненного в результате невыполнения последним условий лицензионного договора №1243/12/2107 от 1 июня 2005 г.

Сеть АЗС «УТН-Восток» насчитывает 118 АЗС в 13 регионах Украины. Наибольшее количество АЗС - в Донецкой (21 АЗС), Днепропетровской (18) и Киевской (19) областях. Сеть до недавнего времени работала под торговой маркой «Укртатнафта». Материнская компания сети - ЗАО ВИК ОЙЛ - входит в многопрофильный холдинг Международный инвестиционный союз (МИС).

11 августа с. г. пресс-служба «УТН-Восток» сообщила, что сеть автозаправочных станций «УТН-Восток» (Донецк) вынуждена отказаться от использования логотипа “Укртатанафта” на ряде своих станций и временно заменяет его логотипом в виде лица с улыбкой, так называемого смайлика.