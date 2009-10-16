Порошенко обсудил с Пибалгсом вопросы энергетики

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, их встреча состоялась сегодня в Брюсселе.

В частности, стороны обсудили в частности выполнение Брюссельской декларации от 23 марта 2009 г. относительно состояния реализации мероприятий по модернизации газотранспортной системы Украины.

Также собеседники обсудили вопросы реформирования энергетического сектора Украины и интеграции энергетических рынков сторон. В этом контексте стороны приветствовали завершение 7 октября 2009 г. переговоров ЕК с Украиной относительно обретения Украиной членства в Энергетическом Содружестве.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО и А.ПИБАЛГС рассмотрели вопросы подготовки ежегодного отчета о выполнении двустороннего Меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере в 2009 году, который будет представлен на декабрьском саммите Украина-ЕС в Киеве.

Стороны также обменялись мнениями о путях дальнейшей реализации проекта “Одесса-Броды-Плоцк”.