Тариф за транзит российского газа может повыситься до 2,7 долл.

Ставка транзита российского газа в Европу по территории Украины в 2010 году может повыситься на один доллар - примерно до 2,7 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина в интервью еженедельнику "Зеркало недели", публикуемом в субботу.

Сейчас ставка транзита составляет 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. Украинские власти давно говорят о необходимости повышения тарифа на транзит, который является одним из самых дешевых в Европе. Вместе с тем, именно сохранение в 2009 году тарифа на уровне 1,7 доллара обеспечило снижение цены на российское топливо для нужд самой Украины в текущем году.

"По предварительным расчетам, с учетом топливной составляющей газа уровень тарифа на транзит в 2010 году может составить 2,68-2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров", - сказал Дубина.