Азербайджан может отказаться от поставок газа через Турцию

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ заявил на заседании правительства, что нерешенность вопросов транзита между Азербайджаном и Турцией вынуждает Баку искать новые рынки для азербайджанского газа, передает Газета.Ru.

По словам И.АЛИЕВА, из-за завышенных тарифов на транзит газа через Турцию, которые на 70% превышают рыночные цены, Азербайджан уже почти два года лишен возможности экспортировать свой газ в Европу. При этом, по словам И.АЛИЕВА, Азербайджан продает свой газ Турции по цене, составляющей треть от мировых цен. Кроме того, Алиев заявил, то неурегулированность транзитных вопросов с Турцией привела к задержке проекта второй стадии разработки одного из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений «Шах дениз» на шельфе Каспия, требующего прямые инвестиции в размере $20 млрд.

По словам И.АЛИЕВА, в следствие позиции Турции Азербайджан подписал соглашение с «Газпромом» о экспорте азербайджанского газа в Россию. Также глава Азербайджана сообщил о возможности поставок газа в Иран, а также в страны ЕС в обход Турции через Черное море.