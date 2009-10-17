Консорциум по ГТС возможен только для создания новых газопроводов

Существующая газотранспортная система принадлежит народу Украины, а создание международного консорциума возможно только под строительство новых трубопроводов. Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№40 (768) от 17-23 октября 2009 г. ) высказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Моя позиция в этом вопросе неизменна: то, что есть в стране (речь о ГТС), - это собственность народа Украины. А если вы хотите построить новое - пожалуйста. Мы готовы с вами строить. 50 на 50, как угодно, в зависимости от того, кто сколько вложит», - заявил он.

О.ДУБИНА напомнил, что в мастер-плане, который «Нафтогаз» готовил к совместной конференции Евросоюз-Украина по модернизации ГТС Украины, содержался раздел «Перспективные направления расширения ГТС Украины» за счет введения дополнительных газотранспортных маршрутов Новопсков-Ужгород, Торжок-Долина.

«Смета проекта - 5,5 млрд. долл. В результате пропускная способность украинской ГТС увеличилась бы на 60 млрд. кубометров в год. Это больше пропускной способности Nord Strim при значительно меньших инвестициях в украинском варианте. К сожалению, ни на упомянутой конференции, ни в ходе последующих контактов вопрос расширения ГТС Украины пока не нашел однозначной поддержки», - констатировал он.