Дубина: кредит ЕБРР на закачку в ПХГ вне компетенции «Нафтогаза»

Предоставление кредита Европейского банка реконструкции и развития на закачку природного газа в подземные хранилища зависит от условий, выполнение которых – вне компетенции НАК «Нафтогаз Украины». Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№40 (768) от 17-23 октября 2009 г.) заявил председатель правления компании Олег ДУБИНА.

По его словам, 31 июля Еврокомиссия, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и МВФ подписали «Совместное заявление о намерениях в отношении поддержки реформы газового сектора в Украине и покупки газа из России».

«По условиям заявления, в 2009 году можно было рассчитывать на получение «Нафтогазом Украины» кредитов от ЕБРР и ЕИБ под низкие проценты под государственную гарантию. На 2009 год ЕБРР предлагает 300 млн. долл., на 2010-й - 450 млн.», - сообщил О.ДУБИНА.

При этом он подчеркнул, что условия предоставления кредита выходят за исключительно финансовые рамки. «В целом вопрос кредита ЕБРР выходит за финансовые рамки. ЕБРР выдвинул ряд очень серьезных требований по реформированию газового рынка. Что касается «Нафтогаза Украины», то практически все условия выполнено», - заявил председатель правления «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что наиболее важные условия предоставления кредитов выходят за рамки компетенции «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, совет директоров ЕБРР может рассмотреть вопрос о выделении «Нафтогазу» 300 млн. долл. США на пополнение оборотных средств для закупки газа для закачки в подземные хранилища.

Кроме того банк рассмотрит возможность выделения НАКу совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 900 млн. долл. на проекты, связанные с модернизацией газотранспортной системы.

Банк также может рассмотреть возможность привлечения совместно с ЕИБ дополнительных финансовых ресурсов на проекты модернизации украинской ГТС в объеме от 2,1 до 3 млрд. долл. При этом привлечение дополнительных средств может быть обеспечено поддержкой Международного валютного фонда.

Справка УНИАН. Международные финансовые институции Европы 1 августа в совместном заявлении выразили готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредита на закупку газа и газовые реформы.