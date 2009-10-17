Украина с октября закупает газ по 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м

Контрактная цена природного газа, которая действует с 1 октября 2009 г. на границе Украины с Россией, составляет $208,12 за 1 тыс. куб. м, сообщил в интервью председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

"Расчеты относительно уровня цен на природный газ в 2010 г. возможно осуществить лишь при получении данных по уровню цен на нефтепродукты за IV квартал 2009 г., которые будут опубликованы по итогам торгов на европейском рынке", - сказал Дубина.

Цена импортированного газа, закупаемого в 2009 г. в соответствии с долгосрочным контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" от 19 января 2009 г., определяется поквартально по формуле в зависимости от уровня цен на нефтепродукты (мазут, газойль), которые действовали на рынке на протяжении девяти месяцев, предшествовавших периоду определения цены газа.

Он согласился с мнением, что, исходя из динамики цен на нефть, в I квартале 2010 г. следует ожидать подорожания импортного газа приблизительно на 70-80 долл. за 1 тыс. куб. м.