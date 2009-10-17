Цена газа для Украины с октября повысилась

Контрактная цена природного газа, которая действует с 1 октября 2009 г. на границе Украины с Россией, составляет $208,12 за 1 тыс. куб. м, сообщил в интервью председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина.

"Расчеты относительно уровня цен на природный газ в 2010 г. возможно осуществить лишь при получении данных по уровню цен на нефтепродукты за IV квартал 2009 г., которые будут опубликованы по итогам торгов на европейском рынке", - сказал Дубина.

Цена импортированного газа, закупаемого в 2009 г. в соответствии с долгосрочным контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" от 19 января 2009 г., определяется поквартально по формуле в зависимости от уровня цен на нефтепродукты (мазут, газойль), которые действовали на рынке на протяжении девяти месяцев, предшествовавших периоду определения цены газа.

Цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во II квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в III - до 198,34 долл. за тыс. куб. м.

Он согласился с мнением, что, исходя из динамики цен на нефть, в I квартале 2010 г. следует ожидать подорожания импортного газа приблизительно на 70-80 долл. за 1 тыс. куб. м.