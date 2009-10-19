ЛУКОЙЛ за 10 лет планирует инвестировать 100 млрд. долл.

Правление ЛУКОЙЛа, крупнейшей частной российской нефтяной компании, в пятницу, 23 октября рассмотрит программу стратегического развития на 10 лет, которая предусматривает инвестиции до 100 миллиардов долларов, сообщил во время церемонии пуска новой нефтестанции в Свердловской области президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Об этом сообщает РИА Новости.

Затем программу рассмотрит совет директоров компании. "Надеемся, все 10 лет будем наращивать объемы добычи. И в планах ряд новых регионов закладывается, в основном, зарубежные активы - Западная Африка", - сказал Алекперов.

По его словам, программа предполагает завершение модернизации всех заводов на территории России до 2019 года. После этого 90% предприятий компании будут "самыми современными заводами по переработке".

ЛУКОЙЛ владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России компании принадлежат четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде и два мини-НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет 44,5 миллиона тонн нефти в год. Зарубежные НПЗ компании расположены на Украине, в Болгарии и Румынии, их совокупная мощность составляет 14 миллионов тонн нефти в год.