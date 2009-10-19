В Луганске запущены только 48 котельных средней мощности

На начало отопительного сезона в Луганске работают 48 котельных, которые отапливают объекты социальной сферы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета.

По словам первого заместителя Луганского городского председателя Манолиса ПИЛАВОВА, сегодня работают только котельные средней мощности. Пока не работают большие котельные "Западная" и "Восточная", запуск которых задерживается из-за низкого давления газа в системе. Сегодня получают теплоноситель только 242 дома, а в течение 10 дней пройдет запуск теплоносителя в целом по городу и все луганчане получат тепло.

В этом году, по его словам, Луганску выделены лимиты газа. Луганское городское руководство задолго до начала отопительного сезона подготовило и отправило в Киев все документы, связанные с выделением лимитов. До 14 октября городу погасили тарифную разницу в размере 51,3 миллиона гривень. Остальной долг был оплачен благодаря оплатам населения за услуги теплоснабжения. Население расплатилось за услуги "Теплокоммунэнерго" на 97%. Город вошел в новый отопительный сезон без долгов прошлого года, однако существует задолженность предыдущих лет.