Цены на нефть стабилизировались на 79 долл. за баррель

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник стабилизировались, немного отступив с уровня 12-месячного максимума в $79 за баррель и сделав паузу после непрерывного роста в течение семи сессий подряд, сообщает Рейтер.

Инвесторы ждут дальнейшей публикации корпоративных результатов за третий квартал, чтобы решить, действительно ли в мировой экономике начался подъем. Ралли на Уолл-стрит в первой половине прошлой недели привело к росту цен на самое разнообразное сырье, однако поступившие в пятницу отчеты General Electric и Bank of America поубавили оптимизма и могут вызвать фиксацию прибыли на нефтяном рынке.

Тем не менее, Соединенные Штаты продолжают радовать хорошей статистикой: в сентябре объемы промышленного производства увеличились на 0,7 процента, демонстрируя рост третий месяц подряд. Данное обстоятельство помогло ценам на нефть прибавить в пятницу около 1,2 процента и подняться до годового пика свыше $78 за баррель.

К 8.45 МСК ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть прибавили 20 центов к уровню закрытия в пятницу, поднявшись до $78,72 за баррель. В ходе торгов они достигали $79,05 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подорожали на восемь центов до $77,07 за баррель.

"Цены на нефть сейчас очень высоки, если учесть огромные запасы в США. Сегодня котировки могут колебаться, ориентируясь на американский доллар и фоновые рынки", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.