«Газ Украины» заключил договоры с половиной предприятий ТКЭ

10:01, 19 октября 2009
Энергетика
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Киев по-прежнему в должниках

ДК «Газ Украины» заключила договоры по снабжению природным газом в отопительном сезоне 2009-2010 гг. с более чем 500 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (всего в Украине более 1 тыс. ТКЭ - УНИАН), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,66 млрд. грн., а уровень оплаты – 70%. Кроме того, свыше 700 млн. грн. составляет газовый долг за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 63%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за газ, потребленный с 01.10.08 г., остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также г. Киева.

Компания отмечает, что низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможным заключение ними договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

Отмечается также низкий процент заключения договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне у предприятий ТКЭ Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской, Житомирской обл., а также г. Севастополь.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно установленному постановлением Кабинета министров Украины (№1729 от 27.12.2001 г.) порядку обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом, поставки этого энергоносителя потребителям осуществляется лишь при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины «О теплоснабжении» (ст. 13), ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

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