«Газ Украины» заключил договоры с 500 предприятиями ТКЭ

ДК «Газ Украины» заключила договоры по снабжению природным газом в отопительном сезоне 2009-2010 гг. с более чем 500 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (всего в Украине более 1 тыс. ТКЭ - УНИАН), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины». В сообщении отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,66 млрд. грн., а уровень оплаты – 70%. Кроме того, свыше 700 млн. грн. составляет газовый долг за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 63%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за газ, потребленный с 01.10.08 г., остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также г. Киева.

Компания отмечает, что низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможным заключение ними договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

Отмечается также низкий процент заключения договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне у предприятий ТКЭ Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской, Житомирской обл., а также г. Севастополь.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Как передает корр. УНИАН из Луганска, в городе запущены только 48 котельных средней мощности, которые отапливают объекты социальной сферы. По словам первого заместителя Луганского городского председателя Манолиса ПИЛАВОВА, пока не работают большие котельные "Западная" и "Восточная", запуск которых задерживается из-за низкого давления газа в системе. Сегодня получают теплоноситель только 242 дома, а в течение 10 дней пройдет запуск теплоносителя в целом по городу и все луганчане получат тепло.

В этом году, по его словам, Луганску выделены лимиты газа. Луганское городское руководство задолго до начала отопительного сезона подготовило и отправило в Киев все документы, связанные с выделением лимитов. До 14 октября городу погасили тарифную разницу в размере 51,3 миллиона гривень. Остальной долг был оплачен благодаря оплатам населения за услуги теплоснабжения. Население расплатилось за услуги "Теплокоммунэнерго" на 97%. Город вошел в новый отопительный сезон без долгов прошлого года, однако еще существует задолженность предыдущих лет.