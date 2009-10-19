На сахалинской шельфе найдены большие запасы газа

Большие запасы природного газа обнаружены на Киринском месторождении сахалинского шельфа на глубине 3100 метров, сообщает ИТАР-ТАСС. Разведочную скважину на такую глубину по проекту "Сахалин-3" пробурила южнокорейская морская платформа "Ду Сунг", а программу бурения выполнила компания "Газфлот" - дочернее предприятие "Газпрома". Платформа "Ду Сунг" 16 октября снялась с точки бурения и следует на свою базу, сообщил сегодня пресс-секретарь компании "Газфлот" Сергей Горбунов.

Киринское газоконденсатное месторождение будет подавать голубое топливо в создаваемую газотранспортную систему Сахалин-Хабаровск- Владивосток. Запасы газа на месторождении составляют 75,4 млрд кубометров, газового конденсата - 8,6 млн тонн. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Бурение поисковых скважин на шельфе Охотского моря вела также американская платформа "Трансоушен Шельф Эксплорер", которая работала на Венинском блоке проекта "Сахалин-3". Эта платформа также завершила программу бурения. Информация о результатах работы "Трансоушен Шельф Эксплорер" должна поступить в ближайшие дни.