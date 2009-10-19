Ирак может пересмотреть работу иностранных нефтяных компаний

Иностранные нефтяные компании сильно рискуют, заключая соглашения на разработку месторождений в Ираке, в свете того, что избранное в январе следующего года правительство страны может пересмотреть или отменить достигнутые договоренности, считает глава иракского парламентского комитета по нефти и газу Али Хусейн Балоу (Ali Hussain Balou).

Ранее в октябре консорциум во главе с российской компанией ЛУКОЙЛ, а также консорциум, возглавляемый американским энергетическим гигантом Exxon Mobil, подали заявки на разработку нефтяного месторождения "Западная Курна-1"на условиях иракской стороны, в соответствии с которыми они будут получать по 1,9 доллара с каждого дополнительного барреля нефти, добываемого сверх текущего объема.

"Нефтяные компании, которые намереваются вложить миллиарды, должны брать во внимание большие риски по этим контрактам. Новое правительство, как минимум, изменит условия соглашений, что не обрадует нефтяные компании", - цитирует в понедельник агентство Рейтер слова высокопоставленного члена правительства. В настоящее время производство нефти на месторождении "Западная Курна-1"составляет около 279 тысяч баррелей в сутки, а его запасы оцениваются примерно в 8,5 миллиарда баррелей. "Для нефтяных компаний нет никаких гарантий того, что новое правительство будет придерживаться того же курса (что и старое) в формировании отношений с ними. Эти достигнутые соглашения могут быть отменены или же, как самое меньшее, пересмотрены", - заявил в беседе с агентством Балоу.

Власти Ирака провели первый раунд по "Западной Курне-1" летом текущего года. Тогда ЛУКОЙЛ принимал участие, но безрезультатно. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов объяснял исход процедуры по проекту невыгодными экономическими условиями для ЛУКОЙЛа. Впоследствии, как заявлял Алекперов, ЛУКОЙЛ изменил мнение в отношении экономической эффективности проекта. Известно также, что ЛУКОЙЛ намерен работать на "Западной Курне-1" в альянсе со своим партнером - американской ConocoPhilips. Американская Exxon Mobil планирует вести разработку вместе с англо-голландской Shell.

В июне правительство Ирака провело международный тендер на разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений в Ираке. В конкурсе приняли участие более 30 компаний, в том числе лидеры мировой нефтегазовой отрасли Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Eni, ЛУКОЙЛ, "Газпром"и Sinopec. Однако большинство из них не устроили предложенные иракским правительством условия. Британская BP и китайская CNPC стали обладателями единственного сервисного контракта.