Туркмения запретит "Газпрому" зарабатывать на реэкспорте газа

-Туркмения запретит России реэкспорт туркменского газа в Европу. Это условие может быть прописано в новых контрактах "Туркменгаза" и "Газпрома", которые стороны начнут обсуждать после 20 октября, пишет газета "Ведомости". Таким образом, Ашхабад добивается продажи газа по европейской цене.

Среднеазиатский газ по документам "Газпрома" сейчас поставляется на экспорт, поскольку концерн не платит с него экспортную пошлину (до 30 процентов от цены газа), хотя физически этот газ потребляется в России. В случае, если "Туркменгаз" запретит российскому концерну реэкспорт топлива, то туркменский газ будет продаваться в России, а российский пойдет на экспорт, но уже с уплатой пошлин, что сократит валютную выручку "Газпрома", минимум, на 2 миллиарда долларов.

Газета "Время новостей" отмечает, что такое правило полностью лишит "Газпром" смысла продолжать закупки туркменского топлива.

"Газпром" также прописывает в контрактах запрет на реэкспорт газа, пытаясь не допустить перепродажи своего топлива. С 2001 года, после запроса из Европейской Комиссии, концерн убрал запрет на реэкспорт из европейских контрактов, оставив это правило только в СНГ.

Президенты России и Туркмении еще в сентябре договорились о возобновлении поставок в Россию туркменского газа, однако Москва и Ашхабад пока не договорились по цене и объемам поставок.

Как напоминает Лента.ру, поставки туркменского газа в Россию были прерваны в апреле 2009 года, после взрыва на участке газопровода САЦ-4 в ночь с 8 на 9 апреля. Туркмения возложила ответственность за взрыв на "Газпром", который якобы без уведомления резко сократил объемы отбираемого газа. Российский монополист отверг эти обвинения, однако поставки так и не были восстановлены. Сколько именно топлива намерен закупить российский концерн в 2009 году, пока неизвестно, однако уже с 2010 года поставки туркменского газа в Россию могут вырасти до 30 миллиардов кубометров в год.

До 2009 года "Газпром" закупал ежегодно для реэкспорта на Украину и в Европу до 50 миллиардов кубометров газа в Туркмении, что составляет две трети от всей добычи в стране.