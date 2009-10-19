Российский эксперт: Туркменский газ можно вообще не покупать

У Ашхабада появился новый козырь в переговорах с "Газпромом". Как сообщается газета "Ведомости", Туркмения запретит России реэкспорт своего газа в Европу. Это может быть прописано в новых контрактах "Туркменгаза" и "Газпрома", которые начнут обсуждаться завтра.

По мнению генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, интервью прозвучало в эфире радиостанции "Вести ФМ", "запретить реэкспорт очень сложно, и здесь Туркмения, я думаю, действительно пытается еще раз поддавить Россию. Ведь в реальности мы же прекрасно понимаем, что Туркмения пилит сук, на котором сидит. Потому что на сегодняшний день единственный канал продажи газа за пределы Туркмении, а в Туркмении нет особого рынка, потому что там не такое уж большое население - это газопроводная система "Средняя Азия - Центр", которая давно уже существует, с советских времен, и через которую Россия осуществляет потом продажу туркменского газа на Украину и в Европу."

"Я думаю, что Туркмения, зная, что 15 декабря будет запущена труба в Китай, пытается максимально на этой теме поиграть и, надувая щеки, на нас оказывать серьезное давление, потому что появится некая альтернатива... Туркмения очень просто выбирает себе партнера: России, она говорит, если не хотите брать, то уйдем в Китай или в "Набукко", Европе говорит, что если не хотите брать, то уйдем в Россию или в Китай; Китаю говорит, не хотите брать, уйдет в "Набукко" и в Россию. Есть три основных интересанта в Туркмении: Европа, которая предлагает этот газ пустить в "Набукко", Россия, которая на сегодняшний день является единственным экспортным окном в Европу и на Украину, и есть Китай, который с 15 декабря начнет этот газ покупать. За счет шантажа и политических разводок Туркмения пытается нарастить цену на свой газ, хотя, еще раз говорю, на сегодняшний день, я уверен, что более выгодной цены, чем у России, Туркмения не получит". - отмечает российский эксперт.