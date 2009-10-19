Крупнооптовые цены на бензин увеличились

С 12 по 19 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 3,6-5,6% (в среднем на 4,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 12 по 19 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 3,6% или на 300 грн./тонна - до 8 570 грн./тонна

Бензин А-92 – увеличились на 5,1% или на 410 грн./тонна - до 8 450 грн./тонна

Бензин А-95 – увеличились на 5,6% или на 460 грн./тонна - до 8 640 грн./тонна

Дизельное топливо – увеличились на 4,8% или на 310 грн./тонна - до 6 710 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.