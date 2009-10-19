Падение экспорта электроэнергии используют в предвыборной борьбе против Тимошенко - эксперты

Падение экспорта электроэнергии из Украины будет использовано в предвыборной борьбе против кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Такое мнение УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Все что упало - ВВП, промышленное производство, экспорт электроэнергии - будет использовано против Ю.Тимошенко. Такой фактический ряд создает безрадостную картину", - сказал политолог.

По его мнению, при этом никто не будет разбираться в первопричинах сложившейся ситуации.

"Есть правительство, есть министерство энергетики, которые несут ответственность за это

направление, поэтому этот аргумент конкуренты будут использовать", - считает эксперт.

Директор политико-правовых программ Центра политических и экономических исследований имени Разумкова Юрий Якименко полагает, что премьер-министр вынужден нести ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране.

«Фактор ухудшения любых экономических показателей будет использовать, в первую очередь, Виктор Янукович. Уже сейчас видно из рекламы Партии регионов, что эксплуатируется тезис о несоответствии обещаний и нынешней ситуации в стране», - отметил политолог.

Руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин уверен, что правительство самоустранилось от контроля за ситуацией с экспортом электроэнергии, отдав ее на откуп чиновникам Минтопэнерго и других организаций.

«Никакой системной работы по сохранению и расширению позиций Украины на европейском энергорынке не проводится, инфраструктурные проблемы как были, так и сохраняются", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Украина осуществляет экспорт в страны Европы с Бурштынского энергоострова, работающего в параллельном режиме с европейским объединением UCTE, а также в Польшу с Добротворской ТЭС по выделенным ЛЭП. При этом процесс объединения энергосистемы Украины с UCTE тормозится, а проекты по строительству вставок постоянного тока на западной границе для расширения экспорта блокируются.

Напомним, что государственная компания «Укринтерэнерго» продолжает монопольно осуществлять экспорт электроэнергии. Согласно изменениям в закон «Об электроэнергетике», направленным на либерализацию рынка экспорта электроэнергии, правительству предписывалось обеспечить проведение энергоэкспортных аукционов до 25 августа текущего года, однако аукционы до сих пор не были проведены. В январе-сентябре Украина экспортировала 2,689 млрд КВт/ч электроэнергии, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.