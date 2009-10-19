Украина в январе-сентябре сократила экспорт электроэнергии на 53,4%

Украина в январе-сентябре 2009 года сократила экспорт электроэнергии на 53,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2 760,9 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Основной причиной сокращения поставок является отказ от импорта со стороны властей Молдавии, на которую в прошлом году приходилось более трети всего объема экспорта, пояснили в ведомстве. За девять месяцев т.г. Молдова в рамках параллельной работы энергосистем импортировала 4,9 млн. кВт/ч, тогда как за аналогичный период прошлого года 2,208 млрд. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-сентябре 2009 года, из-за спада потребления и цен на энергоносители в Европе, сократился на 33,7% – до 2,104 млрд. кВт/ч. Польша, из-за дороговизны украинской электроэнергии, за девять месяцев т.г. сократила импорт в 8,3 раза – до 73,6 млн. кВт/ч.

Между тем, поставки электроэнергии в Беларусь за четыре месяца составили 577,9 млн. кВт/ч.

Экспорт украинской электроэнергии в сентябре 2009 года сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем 2008 года – до 557,8 млн. кВт/ч, при этом темпы падения экспорта электроэнергии в сентябре замедлились более чем вдвое по сравнению с августом, когда падение составило 59,5%.

Поставки электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в прошлом месяце сократились на 18,4% – до 286,4 млн. кВт/ч.

Напомним, экспорт украинской электроэнергии в Беларусь был возобновлен в июне текущего года после двухлетнего перерыва, а в Польшу – 1 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8% или 101,6 млн. долл. – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8% или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9% или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч больше, чем в 2005 году.