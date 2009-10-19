СП: угрозы энергобезопасности Украины остались

Секретариат Президента отмечает недостаточное внимание к вопросам энергосбережения Киев. 19 октября. УНИАН. Секретариат Президента указывает на недостаточное внимание к вопросам энергосбережения в Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Об этом сказано в сообщении Главной службы информационной политики Секретариата Президента, переданной УНИАН.

В Секретариате отмечает, в частности, что в проекте проекте госбюджета расходы на поддержку проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности распылены по разным распорядителям средств.

При этом на осуществление мероприятий по энергоэффективности для Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР), которое отвечает за проведение единой государственной политики в сфере использования энергетических ресурсов и энергосбережения, заложен ресурс в объеме 31,7 млн. грн., что составляет менее 1% от минимальной потребности.

Секретариат отмечает, что как в бюджете 2009 года, так и в бюджете на 2010 год не предусмотрено финансирование Государственной программы использования тепловой энергии солнца и геотермальной энергетики, которая позволит ежегодно замещать около 4,2 млн. куб. м природного газа. Также не предусмотрено финансирование госпрограмм по внедрению когенерационных технологий, тепловых насосов, добыче газа метана, производству биотоплива.

«Бездеятельность правительства привела к тому, что на сегодня остаются актуальными практически все основные угрозы энергетической безопасности Украины, идентифицированные еще в 2005 году: недопустимо высокая энергоемкость отраслей экономики и социальной сферы; избыточная зависимость от страны - монопольного поставщика природного газа, нефти и ядерного топлива; нерациональная структура топливно-энергетических балансов Украины», - говорится в сообщении.