Украина сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-сентябре текущего года сократили добычу нефти и газового конденсата на 5,9%, или 187,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 3 млн. 10,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в частности, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре т.г. сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,1%, или 150,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2 млн. 781,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В частности, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или 130,5 тыс. тонн, – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».