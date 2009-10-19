Нафтогаз увеличил перечисления в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-сентябре текущего года увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 29 млрд. 403,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-сентябре т.г. увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 34 млрд. 601,4 млн. грн., в т.ч. в госбюджет перечислено 33 млрд. 781,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили перечисления в бюджеты всех уровней почти на 76,3% по сравнению с 2007 годом – до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 53,9% по сравнению с 2007 годом – до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.