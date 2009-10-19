Транзит газа через Украину в Европу сократился

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-сентябре текущего года сократила транзит природного газа в страны Европы на 29,9%, или 27,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 64,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" транспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 3,8%, или 4,4 млрд. куб. м, больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. ДК "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.