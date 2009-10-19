Нафтогаз сократил освоение капинвестиций

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-сентябре текущего года сократили освоение капитальных инвестиций на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 291,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-сентябре т.г. освоили 6,026 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили освоение капитальных инвестиций на 0,4% по сравнению с 2007 годом – до 3 млрд. 695,6 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году освоили 8 млрд. 605,1 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 11,2% больше, чем за 2007 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.