Уровень расчетов за газ сократился

Уровень расчетов всех потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2009 года сократился на 15,7 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составил 87,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 24 млрд. 831,9 млн. куб. м природного газа на общую сумму 30 млрд. 599,0 млн. грн, за который уплачено 26 млрд. 883,4 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который уплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта, по сравнению с 2007 годом, до 93,9%.