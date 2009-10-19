Украина сократила транспортировку нефти

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-сентябре 2009 года сократилась на 5,8%, или на 1,765 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 28,908 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-сентябре т.г. составил 22,299 млн. тонн нефти, что на 9,0%, или на 2,215 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За 9 месяцев 2009 года филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортировано 18 млн. 982,3 тыс. тонн нефти, что на 0,7%, или на 125,0 тыс. тонн больше,чем в соответствующем периоде 2008 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 9 млн. 925,6 тыс. тонн нефти, что на 16,0%, или на 1 млн. 890,1 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период 2008 года.

За 9 месяцев 2009 года доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 77,1%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 22,9%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 19,5%, или на 9,938 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 40,966 млн. тонн. При этом транзит в страны Западной Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) в 2008 году составил 32,843 млн. тонн нефти, что на 17,4% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.