Держатели еврооблигаций Нафтогаза согласились на реструктуризацию

Большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, сегодня, 19 октября, в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. В ходе встречи держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной НАК «Нафтогаз Украины» программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

По результатам голосования более чем 93% держателей еврооблигаций поддержали программу обмена. Также на собрании было принято чрезвычайное постановление. Расчетный день по новым облигациям планируется на четверг, 29 октября 2009 року.

НАК «Нафтогаз Украины» также отмечает прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам. Компания удовлетворена конструктивным характером переговоров.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Предлагалось увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.

Согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения – 30 сентября 2009 года.