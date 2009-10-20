Минэнерго РФ предлагает сохранить госрегулирование цен на газ

Минэнерго России готово обсуждать с "Газпромом" вопрос о либерализации цен на газ только при одном условии - если монополия пустит в трубу всех желающих, пишут РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Госрегулирование цен на газ стоит оставить как минимум до 2012 г.: при сегодняшней "структуре отрасли" либерализация "представляется чрезвычайно рискованной". "Газпром" в "некоторых случаях" пользуется доминирующим положением и навязывает невыгодные договоры. Такую резолюцию в начале октября Минэнерго направило в Белый дом (проект документа есть у "Ведомостей", чиновник правительства говорит, что итоговый текст не претерпел изменений).

Минэнерго выполняло февральское поручение правительства. Оно должно было ответить, когда в России стоит отменять госрегулирование цен на газ, оставив только тарифы на транспорт топлива. Ведь в 2006 году чиновники решили, что в 2011 году российские цены должны сравняться по доходности с европейскими и тогда же можно отказаться от их регулирования (кроме поставок населению). Но в 2008 году цены "Газпрома" в Европе вслед за нефтяными стали зашкаливать и чиновники решили еще раз все обдумать.

"Газпрому" же не терпится поскорее зарабатывать на поставках газа российским потребителям. В сентябре концерн попросил Минэнерго ввести принцип равной доходности российских и европейских поставок с 2011 года; текст обоснования есть у "Ведомостей", его подтвердил и чиновник Федеральной службы по тарифам (ФСТ). В энергобалансе России перекос в пользу газа, написал "Газпром": газ слишком дешев, это не дает развиваться не только газовикам, но и, например, угольщикам. Даже на Украине расход газа на душу населения в 1,8 раза ниже. А у "Газпрома" российские продажи до 2009 года были убыточными. В этом году компания получит от них 70-78 миллиардов рублей прибыли, но дефицит капвложений для внутреннего рынка все равно составит 123 миллиарда рублей, констатирует компания.

Заодно "Газпром" предложил скорректировать и формулу цены, предусмотрев в ней "ограничитель", ниже которого цена газа опускаться не может, например при нефти дешевле 25 долларов за баррель.

Чиновникам желание "Газпрома" "самостоятельно определять и применять" новую формулу цены пришлось не по душе. Минэнерго предлагает отложить решение вопроса до июля 2010 года. "Газпром" должен как минимум согласиться на равный доступ всех производителей к своей трубе и согласовывать формулу цены на газ с чиновниками, говорят сотрудники ФСТ и Минэнерго. Однако борьба за равный доступ к трубе продолжается не первый год - и пока в пользу "Газпрома".

Не секрет, что есть случаи, когда "Газпром" не пускает в трубу, даже если газ ждет потребитель, говорит источник в "Роснефти". Правда, официально главные производители - "Новатэк", "Роснефть", ТНК-BP и "Лукойл" - о таких случаях не говорят. У "Лукойла" и "Газпрома" стратегическое партнерство, которым компании очень довольны, уверяет представитель "Лукойла" Геннадий Красовский, ни о каких притеснениях со стороны монополии он не слышал.

Представитель "Газпрома" от комментариев отказался, Минэнерго - оставил вопросы "Ведомостей" без ответа, а правительства - сказал, что письма ведомства не видел и потому комментировать его не может.