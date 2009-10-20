Нефть подорожала
09:40, 20 октября 2009Энергетика
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Почти до 80 долл./барр.
Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник продолжали упорно идти вверх, почти добравшись до отметки $80 за баррель благодаря подъему на американском фондовом рынке и ослаблению доллара.
Нябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 31 цент до $79,92 за баррель. Чуть ранее они подорожали до $79,95, что стало самым высоким уровнем с 14 октября 2008 года.
Декабрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent набрали 36 центов до $78,13 за баррель, сообщает Reuters.
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