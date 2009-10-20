Рост производства электроэнергии в Украине в 2010 г. превысит 3%

Сохранение текущего темпа роста потребления электроэнергии населением обеспечит более 3%-ный рост общего объема производства электроэнергии в Украине в 2010 году.

Данный прогноз содержится в комментарии старшего аналитика компании Astrum Investment Management Яна ЛИПЧИНСКОГО, предоставленном агентству УНИАН.

Таким образом, считает он, “недавний прогноз Министерства топлива и энергетики Украины на следующий год является слишком осторожным”.

По мнению аналитика, учитывая рост реального ВВП в 2010 году, который, согласно прогнозу правительства, должен составить 3,7% (в годовом выражении), валовое внутреннее потребление электроэнергии в Украине вырастет на 6,6% (год к году).

Как полагает Я.ЛИПЧИНСКИЙ, если учесть ожидаемое увеличение экспорта электроэнергии в Беларусь и Литву, а также начало экспорта в страны Европейского Союза, общее производство электроэнергии в 2010 году должно вырасти на 7,2% (г/г) - до 183 млрд. кВт/ч.

Аналитик также ожидает, что общий объем производства энергогенерирующими компаниями “Центрэнерго”, “Днепроэнерго”, “Донбассэнерго” и “Захидэнерго” увеличится на 10% (г/г) в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует рост производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году на 3% - до 177 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозными показателями выработки в 2009 году.

Согласно откорректированному прогнозному балансу электроэнергии на 2009 год, в текущем году ожидается сокращение объемов производства электроэнергии в Украине на 10,5% по сравнению с 2008 годом - до 172 млрд. кВт/ч .

Минтопэнерго также прогнозирует рост потребления электроэнергии в ОЭС на 0,8 млрд. кВт/ч в IV квартале 2009 года и на 0,9 млрд. кВт/ч в первом квартале 2010 года, в связи с ожидаемым ростом энергопотребления металлургической отраслью.

По данным Минтопэнерго, в январе-сентябре т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины сократилось на 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 123,929 млрд. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) за 9 месяцев 2009 года сократилось на 13,9% - до 97,565 млрд. кВт/ч.