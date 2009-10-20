Дания разрешила России строить газопровод в своих водах

Дания стала третьей страной, после России и Германии, которая поддержала строительство газопровода "Северный поток". Осталось убедить еще Литву, Польшу, Швецию, Финляндию и Эстонию, пишет Дело.

Дания разрешит прокладку российско-германского морского газопровода по дну Балтики Nord Stream в своих водах, сообщает газета Politiken.

"После оценки всех экологических вопросов мы поддержали проект. Мы нашли его полностью оправданным", - цитирует издание специалиста Danish Energy Agency Кристиена Лундта Ериксена.

Датская госкомпания DONG Energy уже заключила с "Газпромом" контракт на поставку 2 млрд кубометров газа по новой магистрали.

В датской компании отрицают, что этот контракт создает зависимость от России, так как компания стремится к диверсификации источников поставок, а на данный момент она на 100% зависит от поставок газа из Северного моря, цитирует Politiken представителя DONG.

Напомним, еще летом этого года представители России, Германии и Дании заявили об отсутствии существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду государств при реализации проекта строительства газопровода. Представители Швеции и Финляндии, в свою очередь, подчеркнули необходимость получения дополнительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Nord Stream - 1220-километровый газопровод, который планируется проложить по дну Балтийского моря от побережья России под Выборгом до побережья Германии в районе Грайфсвальда. В рамках проекта предполагается строительство двух сухопутных газопроводов-отводов от морской магистрали - OPAL и NEL. ОАО "Газпром" владеет 51% капитала совместного предприятия Nord Stream AG, BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas имеют равные доли по 20%. Доля N.V. Nederlandse Gasunie составляет 9%. Ведутся переговоры о вхождении в проект французской GDF Suez. Ввод в строй первой нитки намечен на 2011 год. Его начальная пропускная способность планируется на уровне 27,5 млрд кубометров газа, а к 2012 году, со вводом второй нитки, ее планируется довести до 55 млрд кубометров в год.