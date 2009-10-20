Часть имущества “Киевэнерго” планируют передать “Киевводоканалу”

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) вчера одобрила проект решения о передаче части имущества АК "Киевэнерго" "во владение и пользование" ОАО "Киевводоканал". Согласно документу, "Киевводоканалу" должно быть передано имущество, необходимое для предоставления услуг централизованного отопления и подачи горячей воды.

Об этом пишет «КоммерсантЪ-Украина» (№ 179 от 20.10.2009).

Планируется, что Киевская городская госадминистрация совместно с двумя компаниями составят перечень имущества, которое планируется для передачи.

В "Киевводоканале" необходимость принятия данного решения объясняют тем, что "Киевэнерго" "не выполняет функции производителя услуг централизованного отопления и подачи горячей воды". Как заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК Юрий БОНДАРЬ ("Громадский актив Киева"), "Киевэнерго", в частности, не выполняет работы по содержанию распределительных сетей между центральными тепловыми пунктами и конечными потребителями, а также не оборудовало их счетчиками тепла.

"Из-за этого потери тепла в сетях растут и не учитываются при расчетах за услуги ЖКХ, поскольку оплата взимается по усредненному нормативу, а не за потребленное тепло. На этом «Киевводоканал» теряет до 19 млн. грн. ежемесячно", – отметил Ю.БОНДАРЬ.

Он оценил запланированное к передаче имущество в 3 млрд. грн.

Между тем до вынесения проекта на рассмотрение сессии Киевсовета члены комиссии потребовали от "Киевводоканала" внести в документ обязательство компании заключить прямые договоры с потребителями услуг.

Издание напоминает, что на сессии 8 октября депутаты Киевсовета приняли решение о заключении таких договоров до 1 июня 2010 г.