"Газпром" и "Сербиягаз" заключили соглашения по "Южному потоку"

Российский "Газпром" и сербская государственная компания "Сербиягаз" (Srbijagas) во вторник по итогам переговоров президентов двух стран подписали документы по сербскому участку газопровода "Южный поток" и газохранилищу "Банатский двор". Документы, подписанные главами российской и сербской компаний Алексеем МИЛЛЕРОМ и Душаном БАЯТОВИЧЕМ, предусматривают создание двух совместных предприятий, в которых доли "Газпрома" и "Сербиягаза" составят 51% и 49%, соответственно, передает РИА Новости.

Протокол по "Южному потоку" предполагает учреждение в течение 30 дней совместной проектной компании "Южный поток Сербия АГ", которая будет заниматься проектированием строительства и эксплуатацией участка газопровода на территории Сербии.

Соглашение по газохранилищу "Банатский двор" определяет условия, порядок учреждения и механизм деятельности одноименного СП, в функции которого будет входить строительство и эксплуатация подземного газохранилища активным объемом 450 млн. куб. м.

Достройка подземного хранилища газа "Банатский двор" и строительство на территории Сербии участка газопровода "Южный поток" предусмотрены межправительственным соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, который Россия и Сербия подписали в 2008 году.

"Если строительство транснационального газопровода позволит диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, снизить транспортные риски, то создание подземного хранилища газа – оптимизировать объемы поставляемых углеводородов с учетом сезонных нагрузок", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, комплексная реализация этих проектов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сербии, обеспечению финансовой, ресурсной и технологической базы для развития промышленного потенциала страны, а также позволит ей стать ключевым игроком на балканском газовом рынке.

Справка УНИАН. Проект строительства газопровода "Южный поток" (South Stream) мощностью до 63 млрд. куб. м в год реализуют "Газпром" и итальянская энергетическая компания Eni. "Южный поток", который должен снизить зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности, от Украины и Турции, пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Газопровод должен вступить в строй к 2013 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 млрд. евро.

Газопровод "Банатский двор" в районе города Нови-Сад находится в 22 км восточнее города Зренянин и в 44 км от главного газораспределительного узла в Господжинцах. Согласно проектной документацией, по окончании строительства объем газохранилища составит 0,8-1,0 миллиарда кубометров газа.