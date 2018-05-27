Запрещая реэкспорт своего газа, Туркменистан дает Украине шанс

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что в новых контрактах Туркмения намерена предусмотреть запрет на реэкспорт своего газа. Для россиян это серьезная проблема, ведь основным покупателем туркменского газа является «Газпром», а самое главное - он намерен и в дальнейшем оставаться таковым, чтобы не выпускать на рынок сильного конкурента в лице «Туркменгаза». Если Туркменистан действительно введет запрет на реэкспорт, то Россия будет вынуждена весь туркменский газ направлять на свой внутренний рынок, а она в этом абсолютно не заинтересована, так как цена газа для российских потребителей заметно ниже среднемировой и вполне может оказаться ниже, чем та цена, по которой Туркмения согласится возобновить поставки своего газа «Газпрому». Так что последней может быть вынужден продавать туркменский газ в РФ себе в убыток, так как Правительство России вряд ли согласится повышать цену газа для россиян.

Понятно, что Украина пристально следит за газовыми взаимоотношениями Туркменистана и России, поскольку только у них мы и закупаем газ. Правда, Туркменистан лишь опосредованный поставщик Украины, весь туркменский газ мы получаем через «Газпром». В середине сентября Президент Украины Виктор Ющенко посетил Туркменистан с официальным визитом, целью которого, согласно официальной версии, и было восстановление прямых поставок газа из Туркмении в Украину. Запрет Туркменистаном реэкспорта своего газа, по идее, полностью совпадает с интересами Украины, и дает нам дополнительный шанс на диверсификацию поставок газа. Вот только сможет ли Украина воспользоваться этим шансом?

«Туркменгаз» против «Газпрома» - чужая игра для Украины?

Следует напомнить, что до 2001 года "Газпром" полностью запрещал реэкспорт российского газа своим потребителям, таким образом, он боролся с возможным появлением конкурентов на газовом рынке. Однако после 2001 года россияне были вынуждены разрешить реэкспорт своего газа европейским компаниям, сохранив запрет лишь для стран СНГ. В результате, «Газпрому» грех жаловаться - «Туркменгаз» лишь следует его примеру. Также напомним, что "Газпром" прекратил закупки туркменского газа с начала второго квартала 2009 года в связи с отказом Ашхабада снизить цену газа в соответствии с конъюнктурой на рынках сбыта.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заместителя председателя "Туркменгаза" Реджепа Шириева, Туркмения ожидает, что до конца октября Россия возобновит закупки ее газа. Пока, правда, Москва и Ашхабад не договорились о цене и объемах, но не сегодня-завтра "Туркменгаз" ждет делегацию из "Газпрома". Похоже, что заявление о возможном запрете реэкспорта, приурочено именно к визиту главы «Газпрома» Алексея Миллера в Ашхабад. Собственно и визит Виктора Ющенко в Ашхабад в сентябре этого года, состоявшийся по инициативе туркменского руководства, также можно расценивать, как попытку Туркменистана припугнуть «Газпром» возможностью заключения с Украиной прямых договоров о поставках газа.

С одной стороны, запрет на реэкспорт туркменского газа, по мнению экспертов, может сделать его закупку Россией полностью невыгодной, по уже упомянутой выше причине – разнице цен на газ в РФ и Европе. Но с другой, это серьезный козырь в переговорах с «Газпромом» относительно цены туркменского газа. При этом понятно, что Россия категорически против транзита газа из Туркмении через свою газотранспортную систему напрямую европейским потребителям, в том числе и Украине. А другого пути для газа из Туркмении в Европу сегодня нет, так что позиция РФ тоже весьма сильна.

В комментарии УНИАН независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут отметил, что заявление «Туркменгаза» о запрете реэкспорта не будет иметь никакого влияния на украинско-туркменские переговоры о возможности прямых поставок туркменского газа в Украину. «Россия по-прежнему уклоняется от трехсторонних переговоров относительно использования своей газотранспортной системы для транзита туркменского газа в Европу», – добавил эксперт. С мнением эксперта трудно не согласиться, так как нежелание России участвовать в переговорах о прямых поставках туркменского газа в Украину лишает их всякого смысла. Обойти российскую ГТС Туркмения и Украина не могут. Так может Украине вообще не на что рассчитывать?

В переговорах с Россией Туркменистан и Украина должны выступить единым фронтом

Вместе с тем, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар считает, что Украина все же может использовать последнее заявление «Туркменгаза» в своих интересах.

«Конечно, в данном случае, речь в первую очередь идет об усилении Туркменистаном своих позиций в переговорах с Россией относительно возобновления поставок туркменского газа в РФ. Ранее «Газпром» предлагал Туркменгазу либо резко снизить цену, либо почти четырехкратно уменьшить объемы закупок газа. И тот, и другой вариант не устраивал туркменскую сторону. Очевидно, что российская сторона своих намерений так и не оставила», - сказал эксперт и добавил: «В свою очередь, Туркменистан решил использовать запрет на реэкспорт своего газа в качестве дополнительного рычага давления на «Газпром». Время при этом работает не на Россию, а на Туркменистан – приближается время запуска эксплуатацию газопровода из Туркменистана в Китай. Этот газопровод заработает в тестовом режиме уже до конца текущего года. В следующем году Туркменистан сможет поставлять в Китай до 10 млрд. кубометров своего газа. Таким образом, Туркменистан уже чувствует значительно большую степень свободы от «Газпрома».

Тем не менее, по словам М.Гончара, несмотря на то, что в своих действиях Туркменистан руководствуется соображениями, не имеющими никакого отношения к интересам Украины, они все же повышают шансы Украины получать туркменский газ напрямую. «Если бы украинский истеблишмент действовал скоординировано и согласовывал свои действия с руководством Туркменистана, то Россия в газовых переговорах столкнулась бы не с отдельной позицией Туркменистана и отдельной позицией Украины, как это происходит обычно, а с единой позицией наших стран», - убежден эксперт. Он, правда, констатировал, что пока таких слаженных действий не просматривается.

Кроме того, по мнению М.Гончара, было бы очень хорошо, если бы Европейская Комиссия не оставалась в стороне, а также способствовала созданию в Украине здоровой конкуренции на рынке газа. «Прямой выход Туркменистана на украинский газовый рынок отвечает принципам конкурентной политики Европейского союза. В декабре Украина станет членом Договора об энергетическом сотрудничестве ЕС. Этим договором предусматривается имплементация Украиной норм европейского законодательства, в частности, второй газовой директивы ЕС. Таким образом, Украина должна будет организовать свой газовый рынок по аналогии с рынком газа в ЕС. При этом основное условие такого рынка наличие на нем конкурентной среды”, - подчеркнул он

Эксперт убежден, что Украина должна продолжать диалог с Туркменистакном и пытаться подключить к нему Еврокомиссию. ”Со стороны Украины было бы логичным предложить Туркменистану непосредственно войти на украинский рынок со своими объемами газа. Если мы позволили на своей территории деятельность “Газпромсбыт Украина”, как 100-процентной дочки “Газпрома”, то почему у нас не может работать, к примеру, “Туркменгаз Украина” или совместное предприятие “Туркменгаза” и “Нафтогаза Украины”, - считает М.Гончар.

Нельзя забывать, что в борьбе за диверсификацию поставок газа для Украины остается один крайне сложный вопрос - что делать с дополнительными объемами туркменского газа. Заметно снизив потребление газа в условиях кризиса, Украина не в состоянии выкупать те российское топливо в тех объемах, которые оговорены контрактом. Не трудно предположить, что “Газпром” применит к Украине штрафные санкции за недобор газа, если при этом она будет покупать газ у Туркменистана.

Но как бы то ни было, появление на украинском газовом рынке конкуренции это стратегическая задача в рамках обеспечения энергетической безопасности страны. Понятно, что сегодня предвыборный хаос в политике оставляет мало надежд на слаженные действия всех органов власти в этом вопросе. За последний год у нас уже стало традицией откладывать принятие важнейших экономических решений на «после выборов», мол, будет новый Президент ему и карты в руки. Но в отношении возобновления прямых поставок туркменского газа в Украину отложенное решение может привести к потере самой возможности возврата к этому вопросу в будущем. Туркменистан договорится с Россией, а Украина так и останется на крючке у «Газпрома». Пусть Туркмения и использует украинский фактор, как способ давления на «Газпром». Мы в свою очередь должны попытаться извлечь из сложившейся ситуации максимальную пользу. Жаль, что шанс это сделать, скорее всего, будет Украиной потерян - борьба за президентское кресло фактически лишило страну власти.

Петр Черных (УНИАН)