Россия и Армения договорились о скидках на газ

Компания "Армросгазпром", которая обладает монопольным правом на поставку газа на внутренний рынок Армении, заявила, что "Газпром" с апреля 2010 года снизит цену на поставляемый в страну газ. Об этом сообщает Лента.ру.

С 1 апреля 2009 года Армения платит за газ, поставляемый из России, по 154 доллара за тысячу кубометров. "Газпром" планировал увеличить цену с 1 апреля 2010 года до 200 долларов, но теперь она, по предварительной договоренности, составит лишь 180 долларов.

Карапетян также опроверг сообщения российских СМИ о том, что Россия готова дать скидку на газ в обмен на контракт на строительство в Армении нового блока атомной электростанции, отмечает Reuters.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Россия рассчитывает на участие в строительстве в Армении новой АЭС взамен почти выработавшей свой ресурс АЭС в 30 километрах от Еревана. Через семь лет работа станции должна быть прекращена, поэтому армянские власти намерены построить на ее площадке новый энергоблок. Москва рассчитывает, что строить АЭС в итоге будет российское ЗАО "Атомстройэкспорт", что обойдется Армении в 2 миллиарда евро.

Компания "Армросгазпром" принадлежит "Газпрому". Объем поставок газа в Армению из России увеличился в 2008 году на 9,74 процента к предыдущему году до 2,3 миллиарда кубометров. Собственная добыча газа в Армении отсутствует.

Армения считается одним из наименее проблемных партнеров "Газпрома" из числа бывших советских республик. Договор по ценам на газ в 2009 году был достигнут с этой страной едва ли не раньше всех.

Стоит отметить, что в 2009 году Армения, испытывающая экономические трудности, получила от России кредит на 500 миллионов долларов.