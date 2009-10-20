Аукцион по продаже "Полтаваоблэнерго" не состоится

Назначенные на завтра, 21 октября, повторные аукционные торги по продаже 25% государственного пакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Сообщается, что следующие торги по этому пакету планируется провести через неделю.

Напомним, и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее сообщал журналистам, что фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

Как сообщал УНИАН, назначенные ранее аукционы по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Полтавской области.

ОАО «Полтаваоблэнерго» по итогам января-сентября текущего года увеличило прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 51,238 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат компании Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – Margaroza Commercіal Lіmіted (все – Кипр).

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".