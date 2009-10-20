Украина и Беларусь продлят на 2010 г. контракт на поставки электроэнергии

Украина и Беларусь продлят на 2010 год срок действия контракта на поставки электроэнергии в объеме 2 млрд. кВт/час.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украини Александра ТУРЧИНОВА, такая договоренность была достигнута сегодня в Минске во время очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам украинско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

“Были зафиксированы договоренности, касающиеся поставок электроэнергии из Украины в Беларусь на следующий год. Решено продолжить срок действия контракта о поставках на 2010 год на взаимовыгодных ценовых условиях в ориентировочном объеме 2 млрд. кВт/час.”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, межправительственная комиссия постановила поручить Министерству регионального развития и строительства Украины рассмотреть предложение РУП «Завода Могилевлифтмаш» о поставках лифтов. Также стороны установили квоты разрешений в 2010 году на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов для украинских и белорусских перевозчиков на уровне 2009 года.

Заседание комиссии проходило под председательством первого вице-премьер-министра Украины А.ТУРЧИНОВА и первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира СЕМАШКО.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии.

В конце мая 2009 года "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" договорились о поставках 100 млн. кВт/час. электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня с.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

12 июня премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сообщил, что с этого дня контракт на поставки украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу.