"ТВЭЛ" намерен к 2030 г. занять до 25% мирового рынка топлива

ОАО "ТВЭЛ", российский поставщик ядерного топлива, намерен к 2030 году занять до 25% мирового рынка топлива, сообщил вице-президент ТВЭЛа Петр Лавренюк в ходе второго украинско-российского семинара, посвященного развитию атомной энергетики двух стран.

Ранее в годовом отчете ТВЭЛа за 2008 год говорилось о намерениях занять 30% мирового рынка топлива для АЭС. Таким образом, российская компания, занимающая в настоящее время 17% рынка, уточнила свои планы. "Перспектива ТВЭЛа - занять 20-25% мирового рынка ядерного топлива к 2030 году", - сказал он.

Лавренюк пояснил, что изменение прогноза связано с тем, что изменилась динамика строительства АЭС в мире. В 2008 году в мире действовало 436 реакторов установленной мощностью 370 Гвт. К 2030 году планируется рост количества реакторов до 660 в мире.

ТВЭЛ ранее заявлял, что достичь стратегической цели (увеличения своей доли на рынке - ред.) планирует, в том числе, за счет повышения конкурентоспособности и увеличения объема продаж топлива для реакторов ВВЭР и БН, снижения объемов производства топлива для реакторов РБМК, производства тепловыделяющих сборок и таблеток для иностранных заказчиков, производства тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов и для реакторов плавучих энергоблоков. ТВЭЛ также планирует улучшить качество циркониевой продукции, увеличить объем рынка в этой сфере, развивать новые технологии в выпуске кальциевой продукции, увеличить мощность производства ниобия.