"Газпром" вложит более 25 млн. евро в ПГХ "Банатский двор"

"Газпром" вложит более 25 миллионов евро в проект строительства подземного газохранилища "Банатский двор" в Сербии, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер во вторник журналистам. "Если говорить о подземном хранилище, это сумма более 25 миллионов евро, это именно вклад "Газпрома", - цитируют Миллера РИА Новости.

Газопровод "Банатский двор" в районе города Нови-Сад находится в 22 километрах восточнее города Зренянин и в 44 километрах от главного газораспределительного узла в Господжинцах. В соответствии с проектной документацией, по окончании строительства объем газохранилища составит 0,8-1,0 миллиарда кубометров газа. Что касается инвестиций в сербский участок газопровода "Южный поток", то цифры будут определены после разработки технико-экономического обоснования проекта, сказал Миллер. "Технико-экономическое обоснование подскажет, если говорить о "Южном потоке", - отметил он. Как сообщалось, "Газпром"и сербская государственная компания "Сербиягаз" (Srbijagas) во вторник по итогам переговоров президентов двух стран подписали документы по сербскому участку газопровода "Южный поток"и газохранилищу "Банатский двор". Документы предусматривают создание двух совместных предприятий, в которых доли "Газпрома"и "Сербиягаза"составят 51% и 49% соответственно. Достройка подземного хранилища газа "Банатский двор"и строительство на территории Сербии участка газопровода "Южный поток"предусмотрены межправительственным соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, который Россия и Сербия подписали в 2008 году.