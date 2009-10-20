Газпром и EdF договорились об обмене газом в США и Британии

Французская EdF в течение пяти лет будет поставлять газ на рынок США в пользу Газпрома в обмен на такую же услугу от российской компании в Великобритании, говорится в сообщении Газпрома.

Российский госмонополист сообщил во вторник, что договорился с французской компанией об обмене газом, предполагающем ежегодные взаимные поставки в объеме 500 миллионов кубометров, сообщает Рейтер.

"Это соглашение позволит нам нарастить наши американские операции и предоставляет нам поставлять газ в регионы, имеющие стратегическое значение", - говорится в сообщении Газпрома, начавшего с 1 октября продажи газа в США.

Российская компания, сейчас слабо представленная в Америке, намерена к 2020 году занять до 5-10 процентов газового рынка США.

Ранее Газпром пригласил EdF в проект строительства газопровода из России в Европу Южный поток, сообщив на прошлой неделе, что соответствующее соглашение с французской компанией может быть подписано "в ближайшее время".