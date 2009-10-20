Цены на нефть в Нью-Йорке достигли 80,05 доллара за баррель

Цены на нефть в Нью-Йорке достигли самого высокого показателя в этом году. В ходе электронных торгов здесь стоимость барреля "черного золота" с поставкой в ноябре поднялась до 80,05 долл. Затем опустилась до 79,47 долл, подешевев на лишь 14 центов по сравнению с данными, зарегистрированными при закрытии сессии в понедельник, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты связывают подъем расценок на углеводородное сырье с позитивной реакцией рынка на отчеты американских компаний за третий квартал текущего года. В течение сегодняшнего дня свои доклады публикуют "Кока-кола" /прохладительные напитки/, "Катепиллар" /тяжелое машиностроение/ и "Дюпон" /химическая промышленность/. Отчеты указывают на то, что в целом бизнес и промышленность выкарабкиваются из затяжного экономического кризиса. Если это так, то показатель потребления нефти и продуктов ее переработки в США скоро должен достичь докризисного уровня.