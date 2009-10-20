«Черноморнефтегаз» поменял председателя правления

Председателем правления ГАО «Черноморнефтегаз» назначен Валерий ЯСЮК вместо Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы ГАО «Черноморнефтегаз» Юрий АВДЕЕВ.

По его словам, сегодня В.ЯСЮК был представлен коллективу компании.

«Нового руководителя представили заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО и директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала НАК «Нафтогаз Украины» Николай ЯКОВЕНКО», - отметил он.

Также Ю.АВДЕЕВ напомнил, что 45-летний В.ЯСЮК с 2001 по 2005 гг. занимал должность заместителя председателя правления, генерального директора ГАО «Черноморнефтегаз», затем - первого заместителя председателя Совета министров Автономной Республики Крым, заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, А.ПРИСЯЖНЮК занимал должность председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» с сентября 2006 года.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".